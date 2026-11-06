Арабські партії Ізраїлю підтримали Айзенкота, Нетаньягу втратив підтримку ультраортодоксів

Тривають консультації президента Ізраїлю Іцхак Герцог з політичними партіями після виборів 27 жовтня.

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Найбільша арабська політична партія Ізраїлю заявила, що підтримає Гаді Айзенкота у формуванні наступного уряду, повідомляє France24.

Це посилює його шанси отримати перевагу над прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, який втратив підтримку союзної релігійної партії, додає видання.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог проводить консультації з політичними партіями після виборів 27 жовтня. За їхніми результатами ані Нетаньягу (суперечливий правий політик, який керував Ізраїлем протягом трьох років війни), ані Айзенкот (колишній начальник Генерального штабу, який обіцяє відновити національну єдність) не здобули достатньої кількості голосів для формування парламентської більшості.

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Герцог самостійно вирішуватиме, кому доручити формування нового уряду, проте, згідно з традицією, мандат отримує той, кого підтримала більша кількість партій – у цьому випадку це Айзенкот.

Партії, що представляють арабську більшість, здобули на виборах безпрецедентні 19 місць, що робить їх потенційними учасниками формування урядової більшості – якщо опозиція на чолі з Айзенкотом погодиться на співпрацю з ними. Втім, наразі це залишається невизначеним.

У четвер обидва арабські партії заявили про свою підтримку Айзенкота.

Беньямін Нетаньягу втратив підтримку ультраортодоксів

Об'єднаний список, який здобув 11 місць, заявив про намір поінформувати президента Герцога про “своє рішення рекомендувати доручити Гаді Айзенкоту формування уряду”.

Партія “Раам”, яка отримала вісім місць, також підтримала кандидатуру Айзенкота.

Тим часом під час зустрічі з Герцогом партія “Ягадут га-Тора” («Об'єднаний іудаїзм Тори»), яка підтримувала Нетаньягу після попередніх п'яти виборів, відмовилася знову рекомендувати його на посаду прем'єр-міністра, хоча й не стала на бік Айзенкота.

Як повідомили в канцелярії президента, партія поінформувала Герцога про те, що вирішила не рекомендувати жодного депутата Кнесету для формування парламеннту.

Разом із партією “Шас” – ще однією ультраортодоксальною політичною силою – вони наполягали на збереженні звільнення від військової служби для релігійних студентів.