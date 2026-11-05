Президент Ізраїлю офіційно запустив процес формування нового уряду

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог у середу прийняв від виборчої комісії сертифіковані результати волевиявлення громадян і розпочав процес створення нового уряду на основі коаліційних перемовин.

Як пише Associated Press, цей крок глави держави поклав край сподіванням прем'єра Біньяміна Нетаньягу оскаржити вибори через нібито втручання з-за кордону на користь арабських партій, які отримали рекордну підтримку.

У виборчій комісії розглянули скарги з боку партії "Лікуд" і не знайшли ознак порушень, які б завадили визнати голосування законним. Ані Нетаньягу, ні розвідувальна служба "Шин Бет" не змогли надати переконливі докази фальсифікацій.

Тепер прем'єр ризикує втратити владу - навіть попри те, що його блок зміг посісти на виборах перше місце. Нетаньягу втратив більшість у Кнесеті, і тепер опозиція має шанс сформувати новий кабінет міністрів, якщо зможе домовитися з арабськими партіями про коаліційну співпрацю.