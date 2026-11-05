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Президент Ізраїлю офіційно запустив процес формування нового уряду

Спроби Біньяміна Нетаньягу оскаржити результати виборів не мали наслідків.

Президент Ізраїлю офіційно запустив процес формування нового уряду
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог у середу прийняв від виборчої комісії сертифіковані результати волевиявлення громадян і розпочав процес створення нового уряду на основі коаліційних перемовин.

Як пише Associated Press, цей крок глави держави поклав край сподіванням прем'єра Біньяміна Нетаньягу оскаржити вибори через нібито втручання з-за кордону на користь арабських партій, які отримали рекордну підтримку.

У виборчій комісії розглянули скарги з боку партії "Лікуд" і не знайшли ознак порушень, які б завадили визнати голосування законним. Ані Нетаньягу, ні розвідувальна служба "Шин Бет" не змогли надати переконливі докази фальсифікацій.

Тепер прем'єр ризикує втратити владу - навіть попри те, що його блок зміг посісти на виборах перше місце. Нетаньягу втратив більшість у Кнесеті, і тепер опозиція має шанс сформувати новий кабінет міністрів, якщо зможе домовитися з арабськими партіями про коаліційну співпрацю.

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