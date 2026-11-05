Іспанія просить допомоги Євросоюзу у розслідуванні залізничної трагедії в Толедо

Іспанські правоохоронці надіслали запит на допомогу з боку Європейської залізничної агенції ERA щодо розслідування зіткнення двох швидкісних потягів у Толедо, внаслідок якого загинули щонайменше 69 людей.

Як пише El Pais, процес визначення причин катастрофи залишатиметься повністю під контролем іспанських слідчих, але у Брюсселі надаватимуть необхідну підтримку та консультації. Готовність до співпраці підтвердив європейський комісар з питань транспорту Апостолос Цицикостас.

У Єврокомісії побоюються, що дві великі залізничні аварії з жертвами в Іспанії за менш ніж 10 місяців можуть суттєво вплинути на довіру пасажирів до цього виду транспорту. Саме розвиток залізниці як альтернативи дорогим та шкідливим для навколишнього середовища авіаперельотам став пріоритетом Брюсселя в останні роки.