Глава держави також повідомив про заплановані контакти з американською стороною для координації подальших кроків у питаннях безпеки та досягнення миру.

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Володимир Зеленський та іспанська делегація у Мадриді

Президент Володимир Зеленський анонсував перемовини з Іспанією та США. Серед пріоритетів – захист українців від російських ударів і координація подальших кроків до миру.

Про це глава держави розповів у соцмережах.

"Перший пріоритет – посилення ППО для України, захист наших людей, розвиток оборонної співпраці та виробництв. Вдячні Іспанії за надану допомогу. Готуємо нові кроки в підтримці", – зазначив глава держави.

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За словами Зеленського, найближчими днями також заплановані контакти з американською стороною.

"Координуємося з партнерами, щоб досягти конкретних результатів у питаннях безпеки та подальших кроків до миру", – повідомив президент.

Він наголосив, що Україна потребує захисту від російських ударів і відновлення миру, та подякував усім, хто допомагає державі.