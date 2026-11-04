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У Вірменії затримали проросійського політика Самвела Карапетяна та його соратників

Слідство звинувачує бізнесмена та ще 35 осіб у шахрайстві, розкраданні й відмиванні грошей.

У Вірменії затримали проросійського політика Самвела Карапетяна та його соратників
Самвел Карапетян
Фото: Вірменська служба "Радіо Свобода"

У Вірменії після масштабних обшуків затримали проросійського політика Самвела Карапетяна, який очолює опозиційну партію "Сильна Вірменія". Загалом у межах розслідування заарештували 36 осіб. 

Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода".

Обшуки провели в середу в будинках та офісах фігурантів, а також у штаб-квартирі партії в Єревані. За даними Слідчого комітету Вірменії, правоохоронці здійснили рейди за 65 адресами.

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Карапетяну та ще 35 особам висунули звинувачення у шахрайстві, розкраданні та відмиванні грошей. 

За версією слідства, бізнесмен очолював злочинне угруповання, яке незаконно привласнило понад 23 мільярди драмів (близько 64 мільйонів доларів) із національної електроенергетичної компанії Вірменії.

У партії "Сильна Вірменія" назвали затримання спробою уряду змусити Карапетяна припинити блокувати ухвалення нової конституції. Її прийняття вимагає Азербайджан.

Племінник бізнесмена Нарек Карапетян, який очолює парламентську групу партії, заявив, що влада може затримати десятки або сотні їхніх соратників. За його словами, обшуки в його будинку в Єревані є частиною політичного тиску.

Самвел Карапетян уже перебував у в'язниці протягом шести місяців минулого року. Кримінальні звинувачення проти нього висунули після того, як у червні 2025 року він розкритикував дії прем'єр-міністра Нікола Пашиняна щодо Вірменської Апостольської Церкви.

Карапетян володіє в Росії групою компаній "Ташир" і мережею торговельно-розважальних центрів "Ріо". Раніше у Вірменії його також звинувачували в публічних закликах до захоплення влади та порушенні територіальної цілісності країни. У цій справі він перебував під підпискою про невиїзд.

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