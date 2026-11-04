Альянс переглядає підходи до стримування російської агресії та робить ставку на далекобійні конвенційні удари.

НАТО розробляє нову оборонну стратегію, яка передбачає можливість завдавати ударів по військових базах, складах постачання та об’єктах російського ОПК у глибокому тилу РФ.

Про це пише The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, досвід війни в Україні та конфліктів на Близькому Сході змушує військових командувачів Альянсу переглядати підходи до протидії потенційній російській агресії. Якщо раніше оборона східного флангу НАТО значною мірою спиралася на загородження та блокпости, то тепер стратеги вважають, що цього недостатньо для зриву можливого вторгнення.

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За новою концепцією, стримування Росії має передбачати не лише знищення військ, які перетинають кордон, а й ураження об'єктів, що забезпечують їхні дії.

"Це передбачає не лише знищення військ, які можуть хлинути через кордон, а й удари по військових базах, складах постачання та промислових об'єктах у тилу, на власній території Росії", – ідеться в матеріалі.

Цей підхід виклав головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич у своїй "теорії перемоги". Вона передбачає, що союзники спочатку зупинять першу хвилю нападу, а потім позбавлять противника можливості продовжувати наступ.

"Ми зруйнуємо систему ведення війни, задіяну проти нас, завдаючи ударів як по силах, що наступають, так і по всьому, що підтримує, забезпечує або контролює ці сили", – заявив Гринкевич.

Водночас, за інформацією WSJ, оприлюднений план не передбачає застосування ядерної зброї.

Польський генерал-майор Іренеуш Новак наголосив, що одним з уроків українського спротиву є необхідність відповідати на агресію силою. За його словами, оборона також передбачає завдання ударів у відповідь.

"У разі збройного зіткнення з Росією ми б неодмінно хотіли завдати удару по оборонно-промисловому комплексу. Ми повинні ставитися до високоточних ударів у глибокий тил як до інструменту стримування", – зазначив Новак.

Він додав, що для переконливого стримування Росії НАТО необхідно мати відповідні далекобійні можливості.

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У матеріалі також порівнюють нову концепцію з тактикою України, яка атакує російські нафтопереробні підприємства, виробництва компонентів для безпілотників, дата-центри та склади пального за допомогою далекобійних дронів і ракет.

Посол України при НАТО Альона Гетьманчук під час профільної конференції наголосила на важливості впливу на джерело загрози. Вона порівняла протиповітряну оборону зі знеболювальним, яке полегшує симптоми, але не усуває причину болю.

Для реалізації нової стратегії США поповнюють і модернізують запаси крилатих ракет Tomahawk та балістичних ракет ATACMS. Європейські країни, зі свого боку, прагнуть збільшити запаси Storm Shadow, SCALP і Taurus, а також розробляють дешевші далекобійні засоби ураження.

Старший науковий співробітник Норвезького інституту оборонних досліджень Фабіан Гоффманн повідомив, що в Європі анонсували щонайменше 48 проєктів зі створення недорогих крилатих ракет.

На його думку, досвід сучасних воєн демонструє важливість наявності значних арсеналів далекобійної зброї.