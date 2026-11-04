Північна Корея запустила кілька ракет у бік Японського моря

Ракети пролетіли менш як 300 кілометрів, їхні характеристики наразі аналізують військові Південної Кореї та США.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Південнокорейці стежать за новинами про запуск балістичної ракети КНДР

Північна Корея 4 листопада запустила кілька ракет у напрямку Японського моря. Південнокорейські військові припускають, що йдеться про балістичні ракети ближнього радіуса дії.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на заяву Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї (JCS).

За даними військових, ракети запустили вранці з району Сондок у провінції Хамгьон. Наразі Південна Корея спільно зі США аналізує їхні технічні характеристики.

Реклама

За попередньою інформацією, ракети подолали відстань менш як 300 кілометрів. Військові не виключають, що це могли бути балістичні ракети ближнього радіуса дії.

Генеральний секретар Корейського форуму з питань оборони та безпеки Шин Джон У припустив, що йдеться про тактичну балістичну ракету класу "земля-земля" Hwasong-11 Ra.

У південнокорейському Об’єднаному комітеті начальників штабів заявили, що спільно зі США стежать за діями Північної Кореї та зберігають готовність дати відсіч можливим провокаціям.

Якщо тип ракет підтвердиться, це буде вже третій запуск балістичної ракети Північною Кореєю протягом останнього тижня.