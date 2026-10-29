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КНДР випустила близько 10 балістичних ракет у бік моря

Це вже другий такий запуск цього місяця.

КНДР випустила близько 10 балістичних ракет у бік моря
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У четвер Північна Корея випустила близько 10 балістичних ракет у бік моря біля свого східного узбережжя.

Як пише Reuters, за даними Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї (JCS), ракети малої дальності запустили близько 12:30 за місцевим часом із району міста Вонсан на східному узбережжі Північної Кореї. Вони пролетіли приблизно 250 км.

Південна Корея посилювала спостереження та підтримувала готовність до можливих нових запусків, водночас тісно обмінюючись інформацією зі Сполученими Штатами та Японією, додали військові.

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Міністерство оборони Японії повідомило, що Північна Корея запустила об’єкт, який міг бути балістичною ракетою. За попередніми оцінками, він не впав у межах виключної економічної зони Японії.

Рада національної безпеки при президентові Південної Кореї скликала екстрене засідання для оцінки наслідків запуску для безпеки країни.

Південна Корея закликала Північну Корею припинити регулярні запуски балістичних ракет, назвавши їх «серйозним порушенням» резолюцій Ради Безпеки ООН.

Востаннє Північна Корея запускала балістичні ракети 12 жовтня. Загалом цього року Пхеньян проводив ракетні випробування понад десять разів.

Напруження на міжкорейському кордоні різко посилилося після того, як 21 вересня в демілітаризованій зоні вибухнули дві міни, внаслідок чого поранення дістали троє південнокорейських військовослужбовців.

Сеул стверджує, що міни встановили північнокорейські військові, і називає цей інцидент порушенням перемир’я, вимагаючи вибачень. Пхеньян заперечує свою відповідальність і звинувачує Сеул у вигадуванні інциденту.

Північнокорейські військові також розмістили артилерійські батареї, які видно з південного боку кордону. Раніше південнокорейські військові заявили, що це розміщення, імовірно, має переважно демонстративний характер.

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