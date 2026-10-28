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В Німеччині затримали двох білорусів, яких підозрюють в підготовці диверсій

Вони планували підпали біля залізничної лінії та лінії електропередач.

В Німеччині затримали двох білорусів, яких підозрюють в підготовці диверсій
Ілюстративне фото
Фото: BR24

В Німеччині затримали двох білорусів, яких підозрюють в підготовці диверсій на півдні країни в інтересах Росії.

Про це передає "Радіо Свобода", посилаючись на Der Spiegel.

За даними видання, затримані планували влаштувати підпали біля залізничної лінії та лінії електропередачі. Обидва перебувають під вартою з початку жовтня.

Слідство також перевіряє їхню можливу причетність до підпалу промислового парку в румунському місті Брашов у ніч на 14 вересня. Там розташований оборонний завод Carfil, який виробляє гранатомети та боєприпаси. Румунська прокуратура домагається екстрадиції обох затриманих, а також громадянина України, заарештованого в цій справі у Польщі.

Раніше Служба розвідки Румунії заявила про розкриття диверсійної мережі, якою керували з Росії. Румунське Управління боротьби з організованою злочинністю та тероризмом повідомило, що затримані в Німеччині готували аналогічні акції.

  • У Німеччині затримали українця, який шпигував на користь російських спецслужб. Він збирав секретні відомості про німецьку оборонку і військові об'єкти Альянсу.
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