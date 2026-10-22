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У Німеччині затримали українця, який шпигував на користь російських спецслужб

Він збирав секретні відомості про німецьку оборонку і військові об'єкти Альянсу.

У Німеччині затримали українця, який шпигував на користь російських спецслужб
німецька поліція
Фото: EPA/UPG

У Бранденбурзі німецька кримінальна поліція затримала громадянина України, якого підозрюють у зборі інформації для російської розвідки.

Правоохоронці провели затримання на підставі ордера, виданого в середині жовтня, передає «Європейська правда». Слідство вважає, що чоловік щонайменше з літа 2025 року виходив на зв'язок із представниками російських спецслужб через посередника.

Затриманий збирав секретні відомості про німецьку оборонку і військові об'єкти Альянсу. Зокрема, його цікавили дані про виготовлення боєприпасів, вибухівки, бронетехніки, а також інформація про підрозділи, які гарантують безпеку східного флангу НАТО. Частину відомостей він знаходив у відкритих джерелах, а решту вивідував у працівників європейських оборонних підприємств.

Журналісти Der Spiegel з'ясували, що фігуранта особливо цікавила 45-та танкова бригада Бундесверу, яку планують повністю передислокувати до Литви.

Найближчим часом слідчий суддя оприлюднить ухвалу про арешт і відправить підозрюваного під варту на час розслідування.

  • Днями у Польщі затримали курсанта військово-медичної академії в Лодзі, який має польське та українське громадянство. Чоловіка підозрюють у шпигунстві.
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