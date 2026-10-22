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Трамп назвав журналістку CNN "тупою" через запитання про санкції проти Росії

Президент США в черговий раз звинуватив CNN у поширенні "фейкових новин".

Трамп назвав журналістку CNN "тупою" через запитання про санкції проти Росії
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп назвав кореспондентку CNN Кейтлан Коллінз "людиною" з низьким інтелектом і "тупою" після її запитання про рішення відкласти запровадження санкцій проти Росії. Згодом він також образив журналістку ABC News, яка поцікавилася, чи не було це поступкою Москві в обмін на звільнення американця.

Про це пише The Independent.

Під час спілкування з журналістами біля Білого дому Коллінз нагадала Трампу про санкції Ліндсі Грема, які мали набути чинності за кілька днів. Їх передбачав законопроєкт, який президент підписав минулого місяця. Рішення відкласти обмеження розкритикували, зокрема, кілька республіканців.

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Трамп заявив, що може запровадити санкції в будь-який день, але, коли журналістка спробувала уточнити його позицію, він перейшов на особисті образи.

"Ви не знаєте, про що говорите. У вас низький інтелект, ви тупа, і ви працюєте на CNN", – сказав президент.

Виправдовуючи своє рішення, Трамп згадав про звільнення 74-річного американця Стівена Габбарда, якого утримували в Росії після затримання в Україні у 2022 році. За словами президента, запровадження санкцій під час переговорів могло б зірвати домовленості про його повернення. 

Згодом Трамп посварився з кореспонденткою ABC News, яка запитала, чому відмова від санкцій заради звільнення Габбарда не є поступкою Росії.

"Ви що, дурна людина? На кого ви працюєте?" – відповів президент. 

Коли журналістка назвала телеканал, Трамп заявив, що ABC News – "найгірший із усіх".

Напередодні Трамп образив журналіста в Овальному кабінеті

Ці конфлікти сталися наступного дня після того, як Трамп різко відреагував на запитання кореспондента The Independent Ендрю Файнберга в Овальному кабінеті. Президент вимагав від журналіста замовкнути, погрожував йому та запитував, чи той "хвора людина".

Файнберг пояснював, що намагався з'ясувати, навіщо адміністрація запроваджує нову програму винагород для викривачів шахрайства, якщо американці вже можуть отримувати виплати за аналогічним механізмом, передбаченим чинним законодавством.

  • Раніше Дональд Трамп неодноразово вступав у конфлікти з журналістами через їхні запитання. Зокрема, президент США розкритикував кореспондентку CNN Крістен Голмс після того, як вона попросила його прокоментувати заяви сенатора-демократа Джона Оссоффа про близькі стосунки глави Білого дому з його помічницею Наталі Гарп. Трамп назвав журналістку "фальшивою" та кілька разів вимагав від неї замовкнути. 
  • Адміністрація Дональда Трампа також обмежувала доступ до Білого дому журналістам CNN, MS NOW і POLITICO. Їх не допустили до роботи після того, як президент США пригрозив заборонити їм доступ через публікації, які вважає "фейковими новинами". Асоціація кореспондентів Білого дому закликала адміністрацію скасувати це рішення, наголосивши, що воно створює небезпечний прецедент для свободи слова. 
  • Подібні обмеження раніше застосували до журналістів Associated Press після відмови агентства використовувати назву "Американська затока" замість "Мексиканської затоки". AP оскаржило рішення в суді.
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