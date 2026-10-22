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Президент Чехії: угода Трампа щодо дизелю зірвала прогрес у мирному процесі між Україною та Росією

"Cкоординовані санкції США та Європи проти російської нафти, олігархів та інших галузей створювали для Росії “серйозний тиск”. 

Президент Чехії: угода Трампа щодо дизелю зірвала прогрес у мирному процесі між Україною та Росією
Президент Чехії Петр Павел
Фото: EPA/UPG

Президент Чехії Петр Павел заявив, що припинення вогню між Росією та Україною було “зовсім близько”  – доки очільник США Дональд Трамп не скасував санкції щодо російського дизельного пального.

Про це пише Politico.

Павел зазначив, що скоординовані санкції США та Європи проти російської нафти, олігархів та інших галузей створювали для Росії “серйозний тиск”

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Однак угода, про яку Дональд Трамп оголосив на початку жовтня, згідно з якою Росія постачатиме до США сотні тисяч тонн дизельного пального, дала Росії “можливість перевести подих”.

“Тепер буде набагато складніше. Росія використовує цей момент, щоб послабити тиск, до того ж це слугує для неї своєрідним моральним піднесенням”, – сказав Павел.

Павел підкреслив, що президент Зеленський і вся Україна є жертвами війни.

“Тож я, мабуть, був би останнім, хто звинувачував би Україну в тому, що вона винна в цьому конфлікті. Не Україна напала на Росію. Не Україна погрожувала Росії”, – сказав чех.

Президент додав, що Трамп демонструє більш відкритий підхід до Росії, ніж будь-який європейський лідер.

“Певною мірою його може приваблювати Володимир Путін як авторитетний лідер, але я не думаю, що… президент Трамп розглядає це крізь призму протистояння між демократією та автократіями; він дивиться на це суто з погляду економічного процвітання Сполучених Штатів”, – зазначив Павел.

Хоча Павел висловив занепокоєння щодо угоди стосовно дизельного пального, він не став стверджувати, що США зрадили Україну чи інших європейських партнерів.

Я поки не знаю, чи можна назвати це зрадою, але я б назвав це помилкою. Адже... це дає Росії нову надію: надію на те, що вона може не зважати на Європу, не зважати на Україну, а зосередитися на укладенні домовленостей зі Сполученими Штатами – а можливо, і з Китаєм, – і вибудовувати все відповідно до власних пріоритетів та стратегій. На мою думку, це, безумовно, суперечить нашим інтересам у Європі”, – сказав він.

Павел також не виключив, що в майбутньому європейські країни можуть купувати російську нафту, проте додав, що до цього “має минути певний час”.

“Якщо одного дня Росія стане країною, яка поважає суверенітет і кордони інших держав, – чому б тоді не вести з нею нормальні ділові відносини? Але Росія поки що до цього не дійшла”, – додав політик.

  • Раніше прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що домовленості президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним фактично зрадили Європу. Він закликав європейські країни активніше реагувати на ситуацію.
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