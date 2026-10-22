Зеленський попередив про ризик захоплення Росією нових міст у разі відведення ЗСУ зі сходу

Після Слов'янська та Краматорська російська армія може спробувати наступати в напрямку Дніпропетровської області, вважає український президент.

Відведення українських військ зі східних територій створить для Росії можливості просуватися далі вглиб України та захоплювати нові міста. Зокрема, після Слов'янська та Краматорська російська армія може спробувати наступати в напрямку Дніпропетровської області.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для подкасту The Diary of a CEO.

За словами глави держави, Росія вимагає від України відвести війська зі сходу, зокрема залишити Слов'янськ, Краматорськ і Дружківку. Водночас передача цих міст створить загрозу подальшого наступу російської армії.

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"Якщо ми передамо їм ці наші міста, то ризик величезний. Якщо він (Путін – Ред.) захоче продовжувати, то може захопити величезну кількість наших міст, якщо просуватиметься далі", – наголосив Зеленський.

Президент пояснив, що з цього напрямку російські війська можуть рухатися до Павлограда та Дніпра. Він також назвав Запоріжжя та Миколаїв містами, які входять до цілей Росії.

Зеленський зазначив, що Україна відкрита до обговорення гарантій безпеки, однак відведення військ викликає питання щодо того, як ці гарантії працюватимуть.

"Найбільший компроміс, на який ми вже йдемо, – це припинення вогню. Давайте просто зупинимо цю війну", – заявив президент.

Водночас Росія вимагає, щоб українські війська відійшли ще далі.