У частині областей сьогодні застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Станом на ранок 22 жовтня у шести областях України є знеструмлення через обстріли. У частині регіонів застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Про це розповіли в Укренерго.

«Ворог продовжує здійснювати атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього – на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській і Херсонській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів», – розповіли там.

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Для уникнення перевантажень пошкодженого попередніми російськими обстрілами обладнання у частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2 черг) для всіх категорій споживачів.

Споживання електроенергії не змінилося. Сьогодні, 22 жовтня, станом на 09:30, воно було на тому ж рівні, що й в цей же час вчора.

Вчора, 21 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у вівторок, 20 жовтня.

«Будь ласка, у період дії заходів обмеження споживайте електроенергію ощадливо! Графік відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні», – повідомили в Укренерго.

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі може змінитись. Тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.