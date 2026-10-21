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Міненерго: Росія вночі та вранці атакувала енергетичні об’єкти в Києві та кількох областях України

Під обстріл потрапила енергетична інфраструктура Києва, Київської, Волинської та Одеської областей.

Міненерго: Росія вночі та вранці атакувала енергетичні об’єкти в Києві та кількох областях України
Ілюстративне фото
Фото: Зеленський у Telegram

Російські війська вночі та вранці 21 жовтня атакували енергетичну інфраструктуру Києва, Київської, Волинської та Одеської областей. Унаслідок ударів частина українських родин залишилася без електропостачання. 

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.

Через наслідки попередніх атак також тривають відновлювальні роботи на Тернопільщині та Хмельниччині. Нові знеструмлення фіксують і в прифронтових та прикордонних регіонах. Через обстріли та бойові дії без електрики залишаються споживачі в Запорізькій, Харківській і Херсонській областях.

Аварійні бригади відновлюють електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація. Роботи ускладнюють повторні російські атаки, тривалі повітряні тривоги та загроза нових ударів. Водночас енергетикам уже вдалося повернути електропостачання більшості споживачів, які залишилися без світла через попередні атаки на енергетичні об’єкти.Ч

ерез спричинені російськими ударами обмеження в електромережах у деяких регіонах 21 жовтня діють графіки погодинних відключень світла. Також запроваджено обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу. У Міністерстві енергетики пояснюють, що ці заходи необхідні для стабілізації роботи енергосистеми та запобігання масштабнішим аваріям.

  •  У ніч на 21 жовтня Росія атакувала Україну крилатими ракетами "Іскандер-К",186 ударними БпЛА типу Shahed (із них – 88 реактивні), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера" та дронами-імітаторами. Зафіксовано влучання на 27 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях. 
  •  Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed (із них – 63 реактивні), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера "та дронів інших типів. Частина російських дронів залишалась у небі.
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