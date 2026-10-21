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Росіяни атакували крилатими ракетами і 186 БпЛА

Вдалося збити 150 дронів.

У ніч на 21 жовтня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну крилатими ракетами «Іскандер-К» із повітряного простору Ростовської області та 186 ударними БпЛА типу Shahed (із них – 88 реактивні), S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера» та дронами-імітаторами. Безпілотниками била з Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська і окупованих Донецька та Криму.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях. Про це повідомили Повітряні сили

«За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed (із них – 63 реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера та дронів інших типів, 10 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває», – йдеться у повідомленні. 

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

  • У ніч на середу росіяни атакували дронами Київ, Полтавську, Черкаську області та інші регіони. В столиці на світанку загинули двоє людей. Є пошкодження будинку. 
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