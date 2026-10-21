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Група республіканців пригрозила Трампу блокуванням його політики через ставлення до України

В обох палатах Конгресу знайшлися однопартійці президента, обурені його заявами про війну.

Група республіканців пригрозила Трампу блокуванням його політики через ставлення до України
Дональд Трамп у Конгресі
Фото: EPA/UPG

Представники Республіканської партії у Конгресі заявили, що будуть бойкотувати ініціативи президента Дональда Трампа, якщо він не змінить риторику щодо російсько-української війни та підтримки нашої держави.

Як пише The Guardian, конгресмен з Небраски Дон Бейкон назвав лояльні Путіну заяви Трампа "ганебними" і додав, що група республіканців, яка налічує чималу кількість політиків, не збираються з цим миритися.

Дарлін Грем, сестра покійного сенатора Ліндсі Грема, яка посіла його місце, не погодилася з рішення Трампа не застосовувати закон, названий на честь її брата, і заявила про те, що Путіну та Росії не можна довіряти. Її підтримав сенатор Білл Кессіді з Луїзіани, який зазначив, що Ліндсі Грему та Рональду Рейгану "було б соромно за Трампа".

Колишній кандидат у президенти Мітт Ромні, який нині перебуває на політичній пенсії, прирівняв залишення України напризволяще до "відмови від свободи". 

Конгресмен з Пенсильванії Браян Фіцпатрік вказав на відсутність пояснень з боку адміністрації Трамп щодо припинення роботи системи Starshield в Україні та дизельної угоди з Путіним. Палата представників має можливість блокувати проєкти президента, фінансування яких погоджується Конгресом: наприклад, не дати грошей на тріумфальну арку у Вашингтоні, адже, за словами Фіцпатріка, "те, що робить Трамп, це не перемога, а капітуляція і ганьба для країни". 

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