З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
ГоловнаСуспільствоЖиття

Держрибагентство: вилов риби в Україні збільшився на 10%

За 9 місяців рибалки добули на водоймах України понад 6 500 тонн водних біоресурсів.

Держрибагентство: вилов риби в Україні збільшився на 10%
Фото: Мінангро

За 9 місяців 2026 року промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів підприємствами рибної галузі України збільшився на 10% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. 

Про це повідомили в Держрибагентстві.

Протягом січня-вересня промислові рибалки у водоймах України загалом добули 6 508 тонн водних біоресурсів. Торік цей показник становив 5 915 тонн.

Лідером промислового вилову вже традиційно став карась сріблястий, частка якого становить близько 30% загального обсягу або 1 943 тонни. Вагому частину промислу сформували також лящ – 1 429 тонн, тараня – 1 078 тонн, плоскирка – 589 тонн, судак – 366 тонн тощо.

Через блокування Чорного та Азовського морів промисловий вилов морських видів, які становили значну частку рибного ринку в довоєнні роки, наразі фактично не здійснюється. У зв’язку з цим основне навантаження припало на внутрішні водні об’єкти.

Найбільше водних біоресурсів від початку року користувачі добули у Кременчуцькому водосховищі – понад 3 009 тонн. Високі показники зафіксовано також у Кам’янському водосховищі, де вилов склав 1 307 тонн. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies