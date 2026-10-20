Держрибагентство: вилов риби в Україні збільшився на 10%

За 9 місяців рибалки добули на водоймах України понад 6 500 тонн водних біоресурсів.

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За 9 місяців 2026 року промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів підприємствами рибної галузі України збільшився на 10% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Про це повідомили в Держрибагентстві.

Протягом січня-вересня промислові рибалки у водоймах України загалом добули 6 508 тонн водних біоресурсів. Торік цей показник становив 5 915 тонн.

Лідером промислового вилову вже традиційно став карась сріблястий, частка якого становить близько 30% загального обсягу або 1 943 тонни. Вагому частину промислу сформували також лящ – 1 429 тонн, тараня – 1 078 тонн, плоскирка – 589 тонн, судак – 366 тонн тощо.

Через блокування Чорного та Азовського морів промисловий вилов морських видів, які становили значну частку рибного ринку в довоєнні роки, наразі фактично не здійснюється. У зв’язку з цим основне навантаження припало на внутрішні водні об’єкти.

Найбільше водних біоресурсів від початку року користувачі добули у Кременчуцькому водосховищі – понад 3 009 тонн. Високі показники зафіксовано також у Кам’янському водосховищі, де вилов склав 1 307 тонн.