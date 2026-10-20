Росіяни майже 70 разів обстріляли Дніпропетровщину: двоє загиблих і семеро поранених

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Російські війська упродовж дня майже 70 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. В результаті двоє людей загинули, ще семеро дістали поранень.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Ворог застосував безпілотники та артилерію.

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У Дніпрі понівечені склади та інфраструктура. Двоє чоловіків загинули. Четверо людей дістали поранень. Двоє постраждалих госпіталізовані у важкому стані.

На Синельниківщині під ударом були райцентр та Петропавлівська громада. Пошкоджені інфраструктура та приватні оселі. 65-річного чоловіка доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

У Нікопольському районі противник цілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах. Понівечені підприємство, приватні оселі та автівки. Постраждав 41-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

У Грушівській громаді на Криворіжжі поранень дістав 66-річний чоловік. Він у лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.