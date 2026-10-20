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LB.ua потрапило до переліку українських онлайн-медіа з найвищим рівнем відповідності журналістським стандартам

ІМІ проаналізував стрічки 25 онлайн-медіа. 

Видання LB.ua вкотре потрапило до переліку українських онлайн-медіа з найвищим рівнем відповідності журналістським стандартам. Також найвищу відповідність продемонстрували Суспільне, Hromadske, «Бабель», Укрінформ, «Слово і діло», «Новинарня», «Українська правда», LIGA.net, ZN.UA та «Еспресо». 

У цих медіа понад 95% досліджених новин відповідають професійним вимогам. Про це йдеться в результатах аналізу стандартів у третьому кварталі року, який провів Інститут масової інформації.

«Порушення здебільшого поодинокі й стосуються недостатньої атрибуції інформації, некритичного відтворення припущень та оцінок. Водночас навіть серед лідерів моніторинг виявив редакційні практики, які потребують виправлення», – йдеться у підсумках. 

Найпоширенішою проблемою українських онлайн-медіа, як і в попередньому моніторингу, залишається порушення стандарту відокремлення фактів від коментарів. Йдеться про емоційні заголовки, перебільшення, неатрибутовані оцінки та припущення, подані як встановлені факти. 

«Продовжилося зниження рівня дотримання професійних журналістських стандартів в українських онлайн-медіа. Негативну динаміку зафіксовано за всіма трьома досліджуваними стандартами. Найбільше погіршився показник дотримання балансу думок і точок зору, тоді як рівень достовірності залишився майже незмінним. Найпроблемнішим для редакцій і надалі є відокремлення фактів від коментарів: порушення цього стандарту трапляються майже в кожній шостій новині», – підсумував Інститут масової інформації.

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