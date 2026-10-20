Поряд із міжнародними дослідженнями компанія розвиває співпрацю з українськими закладами освіти. Для науки, яка потребує постійного оновлення обладнання та підготовки фахівців, ці напрями тісно пов’язані: наступні експерименти залежать від того, хто прийде працювати в лабораторію.

У цій частині розробки ліків працює українська компанія «Єнамін». Засноване командою київських хіміків 1991 року підприємство постачає сполуки та надає дослідницькі послуги фармацевтичним і біотехнологічним компаніям, науковим установам та університетським лабораторіям.

Між науковою ідеєю та появою нового препарату — роки експериментів. Дослідники шукають молекулу, яка здатна впливати на певний біологічний процес, перевіряють її властивості, змінюють структуру та знову випробовують. На кожному етапі потрібні конкретні речовини, точне обладнання й люди, які вміють із ними працювати.

Українські лабораторії є частиною міжнародного пошуку нових лікарських речовин. «Єнамін» створює сполуки для фармацевтичних досліджень, бере участь у наукових проєктах і підтримує хімічну освіту. Один із його ключових академічних партнерів — Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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Фото: enamine.net

Що Україна постачає для пошуку ліків

«Єнамін» створює молекули, які використовують на ранніх етапах розробки потенційних препаратів. Одні речовини дослідники перевіряють на біологічну активність. Інші слугують вихідними компонентами — своєрідними «цеглинками» для синтезу нових структур.

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Каталог компанії охоплює мільйони сполук для тестування та сотні тисяч будівельних блоків. Це дає дослідникам можливість обирати речовини для різних завдань, а не щоразу починати їхнє створення з нуля.

Окремий інструмент — Enamine REAL. За інформацією компанії, цей віртуальний простір містить понад 100 мільярдів молекулярних структур, доступних для синтезу на замовлення за перевіреними протоколами.

Комп’ютерне моделювання допомагає відібрати серед них перспективні варіанти. Однак цифровий прогноз потрібно перевірити експериментально. Для цього хіміки синтезують обрані речовини, підтверджують їхню будову та передають на подальші дослідження.

Така робота дозволяє міжнародним командам переходити від розрахунків до лабораторної перевірки своїх ідей.

Від тисяч сполук до перспективного кандидата

Прикладом участі «Єнаміна» в міжнародній науці є COVID Moonshot — відкрита ініціатива, яка виникла на початку пандемії для пошуку доступного противірусного лікування.

Компанія долучилася до програми на ранніх етапах. За її даними, українські хіміки синтезували понад дві тисячі нових сполук, а також забезпечували роботу з колекціями речовин, їхню логістику та первинні дослідження властивостей.

Одним із результатів роботи COVID Moonshot і консорціуму ASAP стала молекула ASAP-0017445. У вересні 2025 року міжнародна некомерційна організація Drugs for Neglected Diseases initiative надала їй статус доклінічного кандидата. Сполука продемонструвала перспективну активність проти SARS-CoV-2 та інших коронавірусів. Її безпечність та ефективність для пацієнтів ще потребують підтвердження.

Робота над такими молекулами складається з багатьох повторюваних циклів: запропонувати структуру, синтезувати, перевірити, проаналізувати результат. Навіть перспективна сполука може потребувати подальших змін, перш ніж дослідники вирішать, чи варто продовжувати її розробку.

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Інший напрям міжнародної роботи компанії — проєкт BENOVELTY, підтриманий Європейською дослідницькою радою. На його виконання з бюджету ЄС виділили майже 2 млн євро. Проєкт тривав із квітня 2021-го до березня 2026 року, а організацією, на базі якої його реалізували, був «Єнамін».

Науковці працювали над насиченими аналогами бензенових фрагментів — структурами, якими можна замінювати певні частини молекул лікарських речовин. Мета полягала в розширенні можливостей медичної хімії та пошуку сполук із поліпшеними фізико-хімічними й біологічними властивостями.

Фото: enamine.net

Обладнання, яке дозволяє перевірити ідею

Для хімічного дослідження недостатньо отримати продукт реакції. Необхідно з’ясувати, яка саме речовина утворилася, наскільки вона чиста та чи відповідає очікуваній структурі.

За даними компанії, «Єнамін» має понад 250 хроматографічних систем Agilent. Вони допомагають аналізувати суміші, контролювати перебіг реакцій та очищувати отримані сполуки.

Для встановлення молекулярної будови використовують спектрометри ядерного магнітного резонансу. Ці прилади дають змогу дослідити структуру речовини та перевірити результат синтезу.

Окреме завдання — робота з хіральними сполуками. Їхні молекули можуть існувати у формах, які співвідносяться як ліва і права рука. У біологічних системах такі форми здатні діяти по-різному. Тому під час досліджень важливо розділяти їх та визначати чистоту кожної.

Доступ до такого обладнання має значення і для підготовки молодих науковців: він дозволяє навчатися на методах, які використовують у реальних дослідницьких проєктах.

КНУ як академічний партнер

Одним із найближчих академічних партнерів «Єнаміна» та «Укроргсинтезу» є Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Співпраця охоплює наукові роботи, використання лабораторних ресурсів і підготовку студентів.

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На базі компанії діє регулярний практикум. Майбутні хіміки вчаться ставити реакції, виділяти й очищувати отримані продукти, працювати на сучасних автоматизованих системах. Університетська підготовка поєднується з наставництвом фахівців, які щодня виконують дослідницькі завдання.

У 2026 році серед переможців конкурсу найкращих дипломних робіт Інституту високих технологій КНУ були дві роботи з хімії, виконані на базі «Єнаміна», — бакалаврська та магістерська.

Наукова співпраця має і тривалу історію. У 2022 році група дослідників КНУ та інститутів Національної академії наук України, також пов’язаних із компанією, отримала Національну премію України імені Бориса Патона. Відзнака стосувалася розвитку органічної хімії та впровадження у виробництво сполук, які використовують у розробці лікарських засобів.

Підтримка науки починається зі школи

Підготовка хіміка починається раніше за першу університетську практику. Інтерес до професії часто виникає під час шкільного експерименту — якщо учень має можливість його провести.

«Єнамін» та його благодійний фонд підтримують Всеукраїнську учнівську олімпіаду з хімії, зокрема її експериментальний тур, і допомагають готувати українські команди до міжнародних змагань.

Для переможців олімпіад організовують Літню хімічну школу. Протягом двох тижнів учні поєднують відпочинок із навчанням і практичними заняттями за участю хіміків компанії.

Окрема програма передбачає щорічні стипендії для 20 вчителів із різних областей за результати підготовки учнів до хімічних олімпіад.

Фонд також підтримує оновлення освітньої інфраструктури. За його сприяння відремонтували й обладнали лабораторії в Києві, Львові, Ужгороді, Чернівцях, Сумах і Харкові. Серед проєктів — лабораторія органічної хімії Ужгородського національного університету та кабінет хімії Українського фізико-математичного ліцею КНУ.

Приватна підтримка не замінює державного фінансування науки. Водночас вона створює конкретні можливості: провести шкільний дослід, виконати студентську роботу на сучасному обладнанні, перевірити власну наукову гіпотезу.

Для «Єнаміна» міжнародні замовлення, академічні партнерства й освітні програми є пов’язаними напрямами. За кожною новою сполукою стоять фахівці, чиї знання та практичний досвід формуються роками. Від умов їхньої підготовки залежить, які дослідження українські лабораторії зможуть виконувати надалі.