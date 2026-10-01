Державна служба статистики оприлюднила результати дослідження бюджетів українських родин, проведеного у 22 регіонах, згідно з якими тільки 24,7% сімей в Україні мають дітей.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

Найпоширенішими в Україні є родини, що складаються із двох осіб – 45,3%, ще 21,2% – з однієї особи. Разом вони становлять дві третини всіх домогосподарств на території, охопленій обстеженням.

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"Середній розмір домогосподарства по Україні становив 2,28 особи. У сільській місцевості цей показник був вищим порівняно з міською місцевістю (2,40 особи проти 2,19). У сільській місцевості частіше, ніж у міській місцевості, проживають домогосподарства, що складаються із трьох і більше осіб, частка яких становила 38,8% та 30,0% відповідно", - йдеться в повідомленні.

У кожній четвертій родині є діти, свідчить дослідження. Так, 24,7% мають дітей до 18 років. Серед них понад дві третини (68,1%) мають одну дитину, понад чверть (27,7%) – двох дітей та 4,2% – трьох і більше дітей.

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У міській місцевості частка сімей із дітьми вища, ніж у селах: (27,0% проти 21,3%). Водночас серед сільських домогосподарств із дітьми майже кожне десяте має трьох і більше дітей – 9,9%, тоді як серед міських ця частка становить 1,2%.

Серед домогосподарств у складі яких є особи, що працюють, менше ніж дві третини (60,4%) складають сім'ї, де працює одна особа, майже третину (34,2%) – дві особи й лише 5,4% – домогосподарства, у яких працюють три і більше осіб.