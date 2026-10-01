У бою загинув командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва" Марат Мамбетов

На винищувачі МіГ-29 він завдавав ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту.

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Сьогодні, 1 жовтня 2026 року, у бою загинув ще один український захисник - командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва", капітан Марат Мамбетов.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

На винищувачі МіГ-29 Марат завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту.

Під час виконання бойового завдання його літак було підбито ворожою ракетою, пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Марата, він боронив Україну до свого останнього подиху", - йдеться в повідомленні.