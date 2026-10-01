Держреєстр тварин призупинив роботу через обстріли дата-центрів

Про відновлення роботи сервісів буде повідомлено додатково.

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Єдиний державний реєстр тварин призупинив роботу через російські постійні обстріли дата-центрів.

Про це повідомило Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин.

"У зв'язку з безпековою ситуацією в країні та постійними обстрілами дата-центрів призупинено роботу Єдиного державного реєстру тварин, офіційного сайту ДП АІРТ, електронної пошти та системи "Документаріум" на невизначений термін", - йдеться у повідомленні.

Про відновлення роботи сервісів буде повідомлено додатково.

У листопаді 2024 року в Україні стартував перший етап запуску Єдиного державного реєстру домашніх тварин. Це - спільний проєкт Міністерства аграрної політики та продовольства України, Держпродспоживслужби та Міністерства цифрової трансформації.

Про цю ініціативу заговорили ще у грудні 2023 року. Тоді Кабінет міністрів прийняв Постанову про запуск проєкту з запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. На початку листопада того ж року уряд розпорядився створити Єдиний державний реєстр. Так, на платформі "Дія.Engine" зберігатимуться дані про котів, собак і тхорів.