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Від початку повномасштабної війни загинули 139 медійників, 109 із них - ті, які стали до лав Сил оборони, - ІМІ

Ще 15 загинули під час виконання професійної журналістської роботи, 15 - як цивільні жертви російської агресії.

Від початку повномасштабної війни загинули 139 медійників, 109 із них - ті, які стали до лав Сил оборони, - ІМІ
Ілюстративне фото
Фото: З відкритих джерел

Від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 139 працівників медіа.

Про це повідомив Інститут масової інформації

За даними ІМІ, від початку повномасштабного вторгнення загинуло 139 медійників. 109 із них - ті, які стали до лав Сил оборони й загинули як учасники бойових дій. 

Ще 15 загинули під час виконання професійної журналістської роботи, 15 - як цивільні жертви російської агресії.

"Сьогодні, у День захисників і захисниць України, ми хочемо подякувати медійникам і медійницям, які приєдналися до українського війська і стали на захист нашої країни. Дякуємо тим, хто сьогодні служить у Силах оборони, захищає нас із вами і щодня ризикує власним життям. В українському війську — журналісти й журналістки, оператори, фотографи, редактори, продюсери та інші працівники медіа. Хтось пішов до війська добровольцем ще у перші дні повномасштабного вторгнення. Хтось мобілізувався нещодавно і вже знаходиться на позиціях. Але кожен і кожна з них сьогодні робить те, від чого залежить наше життя", - йдеться в повідомленні.

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