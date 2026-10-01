Українська TAF Industries та люксембурзька LUXUAV підписали меморандум про співпрацю у сфері безпілотних систем

Українська оборонно-технологічна компанія TAF Industries та люксембурзька LUXUAV підписали Меморандум про взаєморозуміння для спільної роботи над розвитком безпілотних рішень у Люксембурзі та Бельгії. Про це йдеться у пресрелізі TAF Industries.

Партнерство передбачає промислову співпрацю у сферах розробки, виробництва та впровадження безпілотних систем. Компанії планують поєднати український досвід, отриманий під час повномасштабної війни, з європейськими технологічними та промисловими можливостями.

У TAF Industries зазначили, що співпраця з LUXUAV є частиною ініціативи Build with Ukraine, яка має сприяти розвитку українських оборонно-промислових спроможностей у країнах-партнерах та інтеграції українського бойового досвіду в європейське виробництво.

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«Ми вдячні нашим партнерам з країн Бенілюксу за їхню постійну підтримку України та за їхню дедалі більшу відданість зміцненню оборони та безпеки Європи. За допомогою налагодження практичного партнерства між компаніями TAF Industries та LUXUAV ми зможемо прискорити інновації, розширити виробничі потужності та розробити технології, які зроблять Україну та Європу безпечнішими та стійкішими», — зазначив CEO TAF Industries Володимир Зіновський.

Сторони зазначають, що меморандум є першим кроком до розвитку співпраці в Люксембурзі та Бельгії. Спільною метою називають посилення європейського потенціалу у сфері автономних систем.

LUXUAV — оборонно-технологічна компанія з Люксембургу, яка розвиває інтегровану європейську екосистему безпілотників. Компанія працює над системами зв’язку, програмним забезпеченням на основі штучного інтелекту та виробничими потужностями, охоплюючи технології від наземного рівня до стратосфери.

TAF Industries — українська оборонно-технологічна компанія, що розробляє та виробляє безпілотні й роботизовані системи. Її продуктовий портфель налічує понад 30 рішень, серед яких ударні та розвідувальні БпЛА, дрони-перехоплювачі, безпілотники на оптоволоконному керуванні, наземні роботизовані комплекси, дрони-ретранслятори та рішення на основі штучного інтелекту.

У вересні TAF Industries та німецька Wingcopter підписали меморандум про створення спільного підприємства з виробництва безпілотників. У німецькій компанії зазначили, що співпраця передбачає серійне виробництво українських розвідувальних безпілотників, а також забезпечення доступу України до розвідувального БпЛА Wingcopter 262.

Крім того, TAF Industries і польська державна оборонна група PGZ підписали меморандум про локалізацію виробництва безпілотників у Польщі. Партнерство також передбачає спільні науково-дослідні та дослідно-конструкторські проєкти, а також механізми фінансування.

Також TAF Industries підписала меморандум про співпрацю зі шведською Recas для спільного виробництва НРК. Обидві компанії розглядають можливість запуску спільних виробництв як у країнах-партнерах, так і безпосередньо в Україні.