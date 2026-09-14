Wingcopter 262 здатний літати до шести годин і має тактичний радіус дії до 150 км.

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Україна може отримати новітній німецький розвідувальний безпілотник Wingcopter 262, який здатний перебувати в повітрі до шести годин і має тактичний радіус дії до 150 км.

Про це "Мілітарному" розповіли представники німецької компанії Wingcopter GmbH.

Wingcopter 262 – безпілотник вертикального зльоту та посадки з тактичним радіусом дії до 150 кілометрів. Максимальна злітна маса апарата становить лише 10 кг, а тривалість польоту може сягати шести годин.

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Дрон оснащений камерами EO/IR із підтримкою штучного інтелекту, системами передавання даних і відео, а також технологією позиціонування, яку вже перевіряли в реальних умовах експлуатації в Україні.

Безпілотник має модульну конструкцію та розрахований на швидке розгортання з мінімальним навантаженням на оператора. Спеціальна стартова інфраструктура для його запуску не потрібна – один оператор може підготувати апарат до виконання завдання за кілька хвилин.

Wingcopter 262 отримав повністю електричну силову установку та конструкцію з поворотними роторами. Розмах його крила становить 262 сантиметри, від чого апарат і отримав свою назву.

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У межах ініціативи "Build with Ukraine" Wingcopter співпрацює з українською компанією TAF Industries.

У німецькій компанії зазначили, що співпраця передбачає серійне виробництво українських розвідувальних безпілотників, а також забезпечення доступу України до Wingcopter 262.

Раніше TAF Industries та Wingcopter підписали меморандум про створення спільного підприємства з виробництва безпілотників.

Wingcopter GmbH – німецька технологічна компанія, яка розробляє, виробляє, продає та експлуатує повністю електричні безпілотні літальні апарати.