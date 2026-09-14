Octava Defence розкрила характеристики дронів FLYCAT SL та оновленого FLYCAT

FLYCAT SL має заявлену дальність польоту понад 200 км та призначений для ураження цілей у глибині оборони противника

Українська оборонна компанія Octava Defence під час міжнародної оборонної виставки MSPO 2026 у Польщі представила оновлену версію баражувального боєприпасу FLYCAT та його далекобійну модифікацію FLYCAT SL. Про це повідомляє видання «Мілітарний».

Базовий FLYCAT має Х-подібну конструкцію крила. Розмах становить 1,65 метра, довжина — 1,6 метра. Безпілотник розрахований на роботу в умовах активного застосування засобів радіоелектронної боротьби та за відсутності стабільного сигналу GNSS. За словами розробників, цю версію FLYCAT використовують у бойових умовах із березня 2026 року.

Оновлена версія FLYCAT, згідно з даними компанії, здатна долати понад 80 км та залишатися в повітрі до 60 хвилин. Заявлена максимальна швидкість апарата сягає 150 км/год, а маса бойової частини може становити від 2,5 до 3,7 кг.

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Безпілотник отримав дві камери та модуль донаведення. Залежно від вимог замовника комплекс може комплектуватися двома денними камерами або поєднанням денної та нічної. Заявлена дальність виявлення і розпізнавання цілей становить до 2 км.

За інформацією Octava Defence, системи зв’язку, навігації та донаведення, а також бойові частини для FLYCAT виготовляють в Україні. Двигуни при цьому мають іноземне походження.

Серед цілей FLYCAT компанія називає броньовану техніку, легкі укриття, артилерійські системи, засоби зв’язку, антени, радіолокаційні станції та комплекси протиповітряної оборони. Застосовувати FLYCAT можна спільно з розвідувальним дроном: він виявляє ціль та передає її координати ударному апарату.

Водночас система передбачає можливість роботи без окремого розвідника, а також одночасного застосування кількох безпілотників для ураження однієї або різних цілей. Удосконалений безпілотник почали застосовувати в липні-серпні, а нині він проходить кодифікацію.

FLYCAT SL є збільшеною модифікацією FLYCAT, орієнтованою на ураження цілей на значній відстані. Розмах крила цього апарата становить 1,8 метра, а довжина — 1,95 метра.

Заявлена дальність польоту FLYCAT SL перевищує 200 км, а тривалість перебування в повітрі — 150 хвилин. За словами розробників, безпілотник здатен нести бойове навантаження масою від 5 до 7 кг та розвивати максимальну швидкість до 140 км/год.

Далекобійний варіант призначений для ударів по пунктах управління, бронетехніці, артилерії та засобах протиповітряної оборони, розташованих у глибині оборони противника. Наразі він перебуває на стадії випробувань.

Octava Defence — українська інвестиційна та оборонно-технологічна компанія, що входить до групи компаній «Октава». Засновник Octava Defence та голова наглядової ради «Октава Капітал» — Олександр Кардаков. Компанія спеціалізується на розробці та постачанні технологічних рішень для безпеки й оборони, зокрема безпілотних систем, засобів виявлення повітряних загроз, програмного забезпечення та систем захисту критичної інфраструктури.

Серед основних продуктів Octava Defence — ударний БпЛА FLYCAT (восени 2025 року його представила компанія Venator Technologies, яка є частиною Octava Capital, кінцевий бенефіціар якої — Олександр Кардаков), акустична система виявлення повітряних цілей FENEK, геоінформаційна система SPHERE, а також пристрої для захисту авіаційного зв’язку FALCON.