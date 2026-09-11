Компанія Destinus розкрила характеристики крилатої ракети великої дальності Ruta Block 3

Європейська аерокосмічна компанія Destinus, що має українське коріння, на виставці MSPO-2026 у Польщі розкрила нові подробиці щодо крилатої ракети великої дальності Ruta Block 3. Про це повідомляє видання «Оборонка».

За даними компанії, фюзеляж Ruta Block 3 має довжину сім метрів. Ракета розрахована на доставку бойової частини масою до 250 кг на дальність понад 2000 км. Її крейсерська швидкість становить від 700 до 900 км/год. У силовій установці ракети використовують турбореактивні двигуни T200, T450 або T220, які виробляє сама Destinus.

Особливістю системи є спосіб її розгортання. Ruta Block 3 запускається зі стандартного 12-метрового ISO-контейнера. За задумом розробника, ракета має заповнити нішу засобів ураження з дальністю від 2000 км у європейському ракетному арсеналі. При цьому система створюється без експортних обмежень ITAR США.

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Представниця Destinus також підтвердила, що льотні випробування Ruta Block 3 заплановані на 2027 рік.

Окрім нової ракети, на MSPO-2026 компанія продемонструвала раніше анонсовані системи — крилату ракету Ruta Block 2 (теж має 250 кг бойової частини, але радіус дії близько 700 км, а швидкість – до 700 км/год) та комплекс розподіленого скоординованого удару Kryla - більш компактний боєприпас із турбореактивним двигуном T70, що може доставляти бойову частину вагою 50 кілограмів на відстань понад 800 кілометрів, а його швидкість сягає 700-800 км/год.

«Наразі комплекси Ruta Block 2 та Kryla перебувають на фінальній стадії випробувань, після чого розпочнеться їхнє серійне виробництво. Ми активно працюємо над системою Ruta Block 3 і плануємо розпочати перші льотні випробування третьої генерації вже у 2027 році. Destinus має намір розгорнути повністю незалежне виробництво цих систем на території Європи для задоволення потреб країн-партнерів», — розповіла представниця компанії.

Що відомо про компанію та її вироби

Destinus – європейська компанія, заснована швейцарським підприємцем російського походження Міхаілом Кокорічем, який відмовився від російського громадянства після початку повномасштабного вторгнення; співзасновником і президентом компанії є колишній міністр фінансів України (2016-2018) Олександр Данилюк.

Компанія розробляє крилату ракету Ruta: Block 1 уже серійно виробляється в Нідерландах і постачається в Україну, Block 2 проходить льотні випробування в Україні з планами розгорнути виробництво у 2026 році, а наступне покоління Block 3 (дальність 2000 км, бойова частина 250 кг, турбореактивний двигун, автономна навігація) вийде на льотні випробування у 2027-му.

Виробництво Block 3 розподілене між трьома країнами: Нідерланди – інженерно-конструкторський і основний виробничий центр, Україна – розробка, випробування та виробництво ключових компонентів, Німеччина – спільне підприємство з Rheinmetall – Rheinmetall Destinus Strike Systems – для швидкісного виробництва й постачання Бундесверу та іншим європейським клієнтам.

У жовтні 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що ракета-дрон Ruta вперше уразила морську вишку на відстані понад 250 км.