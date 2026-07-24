Росіяни показали уламки ракети, якою Україна завдала удару по території РФ. Видання Мілітарний, проаналізувавши знімки, повідомило, що вцілілі частини збігаються з версією крилатої ракети Ruta Block 1.

“На фото хвостова частина з конфігурацією кіль і два стабілізатори. Корпус ракети має циліндричну форму і виготовлений з металу. Поверхні стабілізаторів та кілю виготовлені з композитних матеріалів. Порівнюючи його з наявними світлинами крилатої ракети Ruta Block 1 від Destinus, можна помітити характерні конструкційні ідентичності між ракетою та уламком”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Мілітарний Порівняння ракети з уламками

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У жовтні 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що ракета-дрон Ruta вперше уразила морську вишку на відстані понад 250 км.

Destinus – європейська компанія, заснована швейцарським підприємцем російського походження Міхаілом Кокорічем, який відмовився від російського громадянства після початку повномасштабного вторгнення; співзасновником і президентом компанії є колишній міністр фінансів України (2016-2018) Олександр Данилюк.

Компанія розробляє крилату ракету Ruta: Block 1 уже серійно виробляється в Нідерландах і постачається в Україну, Block 2 проходить льотні випробування в Україні з планами розгорнути виробництво у 2026 році, а наступне покоління Block 3 (дальність 2000 км, бойова частина 250 кг, турбореактивний двигун, автономна навігація) вийде на льотні випробування у 2027-му.

Виробництво Block 3 розподілене між трьома країнами: Нідерланди – інженерно-конструкторський і основний виробничий центр, Україна – розробка, випробування та виробництво ключових компонентів, Німеччина – спільне підприємство з Rheinmetall для швидкісного виробництва й постачання Бундесверу та іншим європейським клієнтам.