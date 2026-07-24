Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

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До суду скерували справу щодо колишнього лісничого Сокиричівського лісництва у Волинській області.

Про це повідомили у ДБР.

За даними слідства, посадовець організував у червні вирубку 100 дерев на території лісництва, яке перебувало у його віданні. Він знав, що необхідного для проведення таких робіт лісорубного квитка немає.

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Через незаконну вирубку державі завдано збитків майже на 1,9 млн гривень.

Екслісничого обвинувачують у незаконній порубці дерев та перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Арештовану незаконно заготовлену деревину загальним обсягом 32 кубометри передали на потреби Національної гвардії України. Крім того, обвинувачений перерахував 400 тисяч гривень на потреби Збройних Сил України.

Процесуальне керівництво здійснювала Спеціалізована екологічна прокуратура Волинської обласної прокуратури.