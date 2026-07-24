Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Мадяр і море. Чому Азов опинився в центрі уваги Сил оборони
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Волині посадовця підозрюють у причетності до незаконної рубки дерев на майже 2 млн грн

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

На Волині посадовця підозрюють у причетності до незаконної рубки дерев на майже 2 млн грн
Він нібито організував незаконну вирубку 100 дерев

До суду скерували справу щодо колишнього лісничого Сокиричівського лісництва у Волинській області.

Про це повідомили у ДБР.

За даними слідства, посадовець організував у червні вирубку 100 дерев на території лісництва, яке перебувало у його віданні. Він знав, що необхідного для проведення таких робіт лісорубного квитка немає.

Реклама

Через незаконну вирубку державі завдано збитків майже на 1,9 млн гривень.

Екслісничого обвинувачують у незаконній порубці дерев та перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Арештовану незаконно заготовлену деревину загальним обсягом 32 кубометри передали на потреби Національної гвардії України. Крім того, обвинувачений перерахував 400 тисяч гривень на потреби Збройних Сил України.

Процесуальне керівництво здійснювала Спеціалізована екологічна прокуратура Волинської обласної прокуратури.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies