Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
ГоловнаПраво

Судитимуть начальника складу військової частини, підозрюваного в продажі дронів та обладнання

Частину техніки він здав до ломбарду, решту продав за заниженими цінами.

Судитимуть начальника складу військової частини, підозрюваного в продажі дронів та обладнання
Затриманий начальник складу військової частини
Фото: ДБР

Українські правоохоронці завершили досудове розслідування щодо начальника одного з підрозділів військової частини на Одещині, обвинувачуваного в продажі безпілотників та обладнання для протидії ворожим БпЛА.

Як розповіли у ДБР, обвинувальний акт скеровано до суду.

Посадовець відповідав за функціонування безпілотних авіаційних комплексів та засобів протидії дронам. Користуючись службовим становищем, він привласнював військове майно, яке зберігалося на складі та мало використовуватися для оборони Південного регіону.

Реклама

Зокрема, військовослужбовець викрав розвідувальні безпілотники та обладнання для протидії ворожим дронам. Частину техніки він здав до ломбарду, решту продав за заниженими цінами.

За отримані гроші чоловік придбав автомобіль Lexus вартістю 27 тисяч доларів США, а частину коштів програв в азартні ігри.

Через його дії держава зазнала збитків на понад 6,2 млн гривень.

Обвинуваченого відсторонили від посади. Він перебуває під вартою.

Його обвинувачують у викраденні військового майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, привласненні та розтраті чужого майна, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України).

Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies