Судитимуть начальника складу військової частини, підозрюваного в продажі дронів та обладнання

Частину техніки він здав до ломбарду, решту продав за заниженими цінами.

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Українські правоохоронці завершили досудове розслідування щодо начальника одного з підрозділів військової частини на Одещині, обвинувачуваного в продажі безпілотників та обладнання для протидії ворожим БпЛА.

Як розповіли у ДБР, обвинувальний акт скеровано до суду.

Посадовець відповідав за функціонування безпілотних авіаційних комплексів та засобів протидії дронам. Користуючись службовим становищем, він привласнював військове майно, яке зберігалося на складі та мало використовуватися для оборони Південного регіону.

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Зокрема, військовослужбовець викрав розвідувальні безпілотники та обладнання для протидії ворожим дронам. Частину техніки він здав до ломбарду, решту продав за заниженими цінами.

За отримані гроші чоловік придбав автомобіль Lexus вартістю 27 тисяч доларів США, а частину коштів програв в азартні ігри.

Через його дії держава зазнала збитків на понад 6,2 млн гривень.

Обвинуваченого відсторонили від посади. Він перебуває під вартою.

Його обвинувачують у викраденні військового майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, привласненні та розтраті чужого майна, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України).

Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі.