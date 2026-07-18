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Фінляндія через загрозу дронів тимчасово закрила частину повітряного простору та Фінської затоки

Для судноплавства тимчасово закрили район поблизу міста Котка.

Фінляндія через загрозу дронів тимчасово закрила частину повітряного простору та Фінської затоки
Фото: EPA/UPG

Сили оборони Фінляндії вранці 18 липня тимчасово обмежили використання повітряного простору та закрили для судноплавства східну частину Фінської затоки. Такі заходи були запроваджені як запобіжний крок через загрозу застосування безпілотників.

Про це повідомили Збройні сили Фінляндії у соцмережі X.

У військовому відомстві наголосили, що жоден безпілотник не порушував повітряний простір Фінляндії. Водночас у південно-східній частині країни було посилено заходи протиповітряної оборони, через що місцеві жителі могли чути польоти винищувачів.

За інформацією Fintraffic, для судноплавства тимчасово закрили район поблизу міста Котка. 

Морські обмеження діяли з 05:45 до 09:00 за місцевим часом. Одночасно військові обмежили використання повітряного простору, щоб гарантувати безпеку цивільного населення та забезпечити оперативне реагування у разі можливої появи безпілотників.

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