Угорщина заблокувала відкриття двох кластерів про вступ України до ЄС

При цьому Будапешт підтримав третій кластер для Молдови.

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17 липня під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення, Угорщина відмовилася розпочати процес відкриття другого і третього перемовних кластерів для України.

При цьому Будапешт погодився відкрити третій кластер для Молдови, передає «Європейська правда».

Проте такий варіант розділення країн не підтримала більшість держав Євросоюзу, тому рішення взагалі не ухвалили.

На засіданні робочої групи учасники обговорювали результати скринінгу кластерів 2 та 3 для України і Молдови. Метою було затвердити ці результати і надіслати обом країнам офіційні листи з проханням надати ЄС свої перемовні позиції.

Через відсутність консенсусу європейські дипломати вирішили повернутися до затвердження результатів скринінгу кластерів на наступному засіданні робочої групи, яке відбудеться у середу, 22 липня. Це засідання стане останнім перед літньою перервою в роботі європейських інституцій.

Перша зустріч експертів з розширення у Брюсселі після літніх відпусток запланована вже на 1 вересня.