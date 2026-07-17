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Швейцарія долучилася до міжнародного партнерства НАТО із закупівлі боєприпасів

Наразі учасниками програми є ще 26 держав.

Швейцарія долучилася до міжнародного партнерства НАТО із закупівлі боєприпасів
Прапор Швейцарії
Фото: З відкритих джерел

Швейцарія розширює міжнародну співпрацю у сфері оборонних закупівель, приєднавшись до Партнерства з підтримки боєприпасів (Ammunition Support Partnership, ASP) при Агентстві НАТО з підтримки та постачання (NSPA). 

Про це повідомив уряд країни.

Участь у програмі дозволить Швейцарії здійснювати спільні закупівлі боєприпасів разом з іншими державами-учасницями, що дасть змогу скоротити витрати завдяки ефекту масштабу та прискорити постачання. Крім того, партнерство передбачає послуги з моніторингу, транспортування та екологічно безпечної утилізації боєприпасів.

До портфеля ASP входить понад 2 тисячі типів боєприпасів для сухопутних, повітряних та морських сил. Наразі, крім Швейцарії, учасниками програми є ще 26 держав.

Швейцарія співпрацює з Агентством НАТО з підтримки та постачання з 1996 року. Країна вже бере участь у програмах підтримки ракет класу "повітря–повітря", переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger та систем протиповітряної оборони Patriot.

У швейцарському уряді наголосили, що приєднання до ASP відповідає національній стратегії у сфері озброєнь і не суперечить політиці нейтралітету країни.

  • Швейцарія є нейтральною країною, що забороняє їй постачати зброю в Україну. Також передачу зброї швейцарського виробництва українським військовим заборонено і для третіх країн. 
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