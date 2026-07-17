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Оператор телесуфлера у Білому домі заробляв на прогнозах щодо промов Трампа

Чоловік робив ставки на те, які слова президент використає у своїх зверненнях до народу і конгресменів.

Оператор телесуфлера у Білому домі заробляв на прогнозах щодо промов Трампа
Виступ Дональда Трампа у Конгресі
Фото: EPA/UPG

Співробітник апарату президента США Дональда Трампа Габріель Перез підозрюється у збагаченні за рахунок використання інсайдерської інформації на платформах передбачень, де йому вдалося виграти близько 100 тисяч доларів.

Як пише BBC, Перез з 2016 року працює у Білому домі оператором телесуфлера для глави держави. Він використовував доступ до тексту промов Трампа, щоб робити ставки на те, які слова президент скаже у своєму наступному зверненні до нації або навіть під час щорічного виступу у Конгресі.

Останнім часом все більшої популярності набувають сайти, які дозволяють користувачам укладати так звані "контракти", фактично роблячи прогнози на суспільно-політичні події і отримуючи гроші у випадку правильного передбачення. Перез використовував сайт Kalshi, який і повідомив про його поведінку до органів фінансового регулювання Сполучених Штатів.

Вивести виграш чоловік не встиг, адже його рахунки було заморожено. За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Лівітт, наразі Перез перебуває в неоплачуваній відпустці, але до роботи в команді президента він не повернеться.

Водночас правоохоронці не стали відкривати проти чоловіка кримінальну справу. 

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