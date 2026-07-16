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Українські військові візьмуть участь у параді в Брюсселі 21 липня

Цього дня в країні відзначають Національний день Бельгії. 

Українські військові візьмуть участь у параді в Брюсселі 21 липня
Військові ЗСУ беруть участь у параді до Дня взяття Бастилії у Парижі
Фото: EPA/UPG

Українські військовослужбовці візьмуть участь у військовому параді з нагоди Національного дня Бельгії у Брюсселі 21 липня.

Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен у соцмережі X.

Він зазначив, що пишається тим, що побачить український підрозділ на параді.

Франкен також зауважив, що українські солдати вперше пройдуть маршем на параді в Бельгії.

Національний день Бельгії відзначається 21 липня. Ця дата вшановує ключову історичну подію 1831 року, коли Леопольд I склав присягу на вірність Конституції та став першим королем незалежної держави.

Нагадаємо, що 14 липня українські військові взяли участь у параді до Дня взяття Бастилії у Парижі

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