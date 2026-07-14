Також наші пілоти у складі французько-українських екіпажів пролетіли на винищувачах Mirage.

Українські військові вперше взяли участь у параді до Дня взяття Бастилії у Парижі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Взяли участь у військовому параді Франції з нагоди Дня взяття Бастилії. Сьогодні Єлисейськими Полями урочисто пройшли й українські воїни, наші пілоти у складі французько-українських екіпажів пролетіли на винищувачах Mirage", - написав він у Telegram і опублікував фото.

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Фото: Офіс президента

"Для нас велика честь – бути тут. І те, що Емманюель запросив наших захисників, – це знак поваги та визнання сили України, наших людей і наших Збройних Сил. Дякуємо нашим воїнам. Дякуємо Франції та всім партнерам, які стоять поруч з Україною", - додав Зеленський.

Фото: Офіс президента Парад до Дня взяття Бастилії

Фото: Офіс президента Парад до Дня взяття Бастилії

Фото: Офіс президента Парад до Дня взяття Бастилії у Парижі

Фото: Офіс президента Парад до Дня взяття Бастилії у Парижі

Дня взяття Бастилії - національне свято у Франції. Його відзначають щорічно 14 липня. Цей день пов'язаний з Великою французькою революцією, а саме -з днем взяття паризької фортеці Бастилія в 1789 році. Постанову про свято ухвалили 6 липня 1880 року.