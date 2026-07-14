Bloomberg: Іран таємно переправляв танкери через Ормуз

Минулого тижня шість супертанкерів, що перебувають під санкціями США, пройшли через протоку в Оманську затоку з вимкненими транспондерами.

Іран таємно переправляв нафтові танкери через Ормузьку протоку протягом останніх кількох днів, ще до того, як США заявили про відновлення блокади іранських портів через ескалацію бойових дій.

Як пише Bloomberg, за останній тиждень шість супертанкерів, що перебувають під американськими санкціями, пройшли через Ормузьку протоку до Оманської затоки із вимкненими транспондерами (системами автоматичної ідентифікації суден). Сукупно ці судна здатні перевозити близько 12 мільйонів барелів нафти.

Усі ці рейси відбулися після того, як 7 липня Вашингтон скасував тимчасовий дозвіл, який дозволяв Тегерану експортувати нафту. Відтоді ситуація навколо Ормузької протоки ще більше загострилася. Білий дім оголосив, що з 16:00 за вашингтонським часом у вівторок відновить морську блокаду Ірану. Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що вимагатиме 20-відсоткової компенсації з вантажів, які проходитимуть через протоку під захистом американських сил, хоча не уточнив механізму такого збору.

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За даними Bloomberg, у вівторок вранці судноплавний рух через Ормузьку протоку майже повністю припинився. Відкрито передавав своє місцеперебування лише один суховантаж, який після проходження до Перської затоки прямував до еміратського Шарджі, а також два газовози зі скрапленим нафтовим газом, які рухалися у зворотному напрямку, залишаючи затоку.

Водночас аналітики не виключають, що й інші неіранські судна проходять протоку з вимкненими транспондерами. За останні кілька днів так звані «темні переходи» (без передачі сигналу про місцеперебування) вже перевищили кількість суден, які відкрито повідомляють про свій маршрут.

Однак, як пише видання, через атаки як з боку Ірану, так і з боку США, такі рейси стають дедалі небезпечнішими. Окрім шести супертанкерів, з 7 липня Ормузьку протоку залишила значна кількість інших суден, пов'язаних з Іраном і також внесених до американських санкційних списків. Серед них є нафтові танкери, газовози LPG та контейнеровози.

Усі вони стали частиною масштабного експорту, завдяки якому Іран зміг вивезти 57 мільйонів барелів сирої нафти у проміжку між двома періодами дії американської морської блокади.