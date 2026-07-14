Трамп анонсував удари проти Ірану у найближчі два дні

Президент США Дональд Трамп заявив, що у ніч на вівторок та впродовж наступного дня Сполучені Штати завдадуть по Ірану "дуже важких ударів".

Як пише CNN, господар Білого дому звинуватив ісламську республіку в тому, що вона "не пройшла тест", маючи на увазі зрив Тегераном домовленостей, зафіксованих у меморандумі про взаєморозуміння.

Трамп додав, що війна з Іраном "розвивається дуже швидко" і відкинув сценарій, за якого нові удари призведуть до чергового тривалого конфлікту. Президент також очікує, що країни, які отримують від США безпекову допомогу, цього разу нададуть підтримку Вашингтону у його воєнних зусиллях.

На тлі заяв Трампа ціна нафти вже зросла на 9%. Водночас у Конгресі США заявили, що глава держави офіційно повідомив парламентарів про відновлення бойових дій, вказавши датою 7 липня - день, коли американська армія завдавала ударів у відповідь після обстрілів суден в Ормузькій протоці.