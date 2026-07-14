Британський політик Енді Бернем остаточно забезпечив собі достатню підтримку депутатів з Лейбористської партії для того, щоб вже за тиждень стати новим прем'єр-міністром Сполученого Королівства.

Як пише The Guardian, у понеділок ексмер Великого Манчестера отримав схвалення ще 27 однопартійців на додачу до 322, які висловили згоду зробити його лідером лейбористів минулого тижня. Тепер жоден інший кандидат не здатен набрати достатньо голосів, щоб конкурувати з Бернемом.

Таким чином вже у п'ятницю він буде оголошений очільником лейбористів, а після вихідних вперше прибуде на Даунінґ-стріт, 10 у ролі голови уряду. Це станеться приблизно на дві години пізніше, ніж планувалось, через чемпіонат світу з футболу.

Справа у тому, що чинний прем'єр Кір Стармер наостанок хоче відвідати фінал Мундіалю, якщо збірна Англії вийде туди, перемігши Аргентину у півфіналі. Тож у неділю сер Кір буде у Сполучених Штатах, а його зустріч з королем Чарльзом ІІІ у понеділок для формальної відставки була трохи відтермінована, щоб політик встиг повернутися з відрядження.