BBC: понад 2700 людей могли померти в Англії та Уельсі через надзвичайну спеку

У деяких районах було оголошено рідкісну червону спеку, навіть здорових людей попереджали про значний ризик для життя.

Понад 2700 людей могли померти в Англії та Уельсі у травні та червні від причин, пов’язаних зі спекою, повідомляє BBC.

Ці дані оприлюднила команда дослідників Імперського коледжу Лондона, Метеорологічного бюро та Лондонської школи гігієни та тропічної медицини.

Встановлено, що більшість смертей сталася під час червневої спеки – найтеплішого червня за всю історію спостережень в Англії, коли температура в Лінгвуді, Норфолк, досягла 37,7°C, побивши попередній максимум у 35,6°C, встановлений у 1957 році.

Реклама

У деяких районах Англії та Уельсу було оголошено рідкісну червону спеку, навіть здорових людей попереджали про значний ризик для життя.

За оцінками дослідження, близько 550 людей померли внаслідок спеки між 21 та 29 травня, а майже 2200 померли між 18 та 28 червня.

26 травня температура у Великій Британії досягла нового максимуму в 35,1°C – це значно більше попереднього максимуму у 32,8°C, який встановили ще в 1922 році та повторили у 1944 роком.

Ефект "теплового купола"

Експерти пояснюють, що обидві хвилі спеки були спричинені “тепловим куполом” – заблокованою областю високого тиску, яка затримувала гаряче повітря над регіоном. Стан теплового купола погіршився через зміни клімату, спричинені людиною. Це нагріло планету приблизно на 1,4°C з доіндустріальних часів, і вчені вважають, що це додало від 3 до 4°C до максимальних температур, зафіксованих у травні та червні.

Спекотні тропічні ночі лише посилювали задуху, не приносячи полегшення.

Багато британських будинків не пристосовані до такої погоди, тому їхні мешканці залишаються вразливими до тривалих високих температур.

Спека дає величезне фізичне навантаження на організм, яке посилюється, якщо людина зневоднена, коли серце працює сильніше та швидше, щоб охолодити тіло.

Читайте також У Франції через сильну спеку зупинили три ядерні реактори