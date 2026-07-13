Кількість жертв землетрусу у Венесуелі зросла до 4490 осіб

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Офіційна кількість загиблих внаслідок руйнівних двох землетрусів у Венесуелі зросла майже до 4500 осіб

Про це пише Еuronews, посилаючись на урядові дані.

Поранені 16 740 осіб, а в таборах проживають 19 583 особи. Наразі невідомо, скільки точно зникли безвісти.

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24 червня землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 бала сталися в Каракасі та прибережному штаті Ла-Гуайра, перетворивши цілі багатоповерхові житлові будинки на шари уламків.

Табори для сімей, які залишилися без даху над головою, виникли на стадіонах, площах та тротуарах у Ла-Гуайрі, а також у сусідньому Каракасі.

У суботу голова Національної асамблеї Хорхе Родрігес, брат тимчасової лідерки Делсі Родрігес, заявив, що уряд найближчими днями почне надавати сім'ям деякі квартири, які будувалися до землетрусу.

Але він додав, що значні ресурси знадобляться для подальшого будівництва, надання допомоги з орендою та пропонування кредитів на купівлю нерухомості.

За словами Родрігеса, уряд виділив понад 40 земельних ділянок у Ла-Гуайрі загальною площею близько 584 000 квадратних метрів для будівництва нових будинків.

Посольство США заявило, що доставило 100 000 наборів допомоги постраждалим громадам.