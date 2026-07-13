США та Іран після взаємних атак заявили, що саме вони контролюють Ормузьку протоку

Сполучені Штати та Іран у понеділок заявили, що саме вони контролюють Ормузьку протоку після серії атак, які протягом вихідних охопили значну частину Близького Сходу.

Про це пише АР.

Нове загострення почалося після того, як у неділю Іран завдав удару по контейнеровозу в Ормузькій протоці біля узбережжя Оману.

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Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило, що в понеділок американські військові завдали ударів по десятках іранських цілей, серед яких були системи протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, обладнання для запуску ракет і безпілотників, а також малі катери.

«Ормузька протока є життєво важливим морським коридором для світової торгівлі. Іран не контролює її», – наголосили в CENTCOM.

Тим часом Корпус вартових ісламської революції (КВІР) відкинув цю заяву.

«Ормузька протока — це наша територія, і ми не дозволимо армії-ізгою, що вбиває дітей і прийшла з іншого боку світу, продовжувати незаконне втручання», – заявили в КВІР.

У понеділок тричі лунали сирени повітряної тривоги в Бахрейні, де базується П'ятий флот ВМС США. Кувейт повідомив про перехоплення ворожих ракет. Про пошкодження або жертви в обох країнах на той момент не повідомлялося. У Йорданії військові заявили, що збили чотири іранські ракети. За їхніми словами, інцидент не призвів до жертв чи матеріальних збитків. На території Йорданії також розміщені американські військові та авіація.

Іранські державні ЗМІ підтвердили нові удари по території країни, повідомивши про вибухи в кількох районах і щонайменше одного загиблого.

Атаки Ірану в неділю зачепили Бахрейн, Кувейт, Катар, Йорданію та навіть Оман, який разом з Іраном контролює територіальні води Ормузької протоки. Оман, що тривалий час виступав посередником між Тегераном і країнами Заходу, викликав іранського дипломата для висловлення протесту через атаку.

Тим часом у понеділок безпілотники атакували базу військового крила Партії свободи Курдистану — іранського курдського опозиційного угруповання, що базується в автономному Курдистані на півночі Іраку. Командир Корпусу курдської міліції Ребаз Шаріфі повідомив, що ударів зазнала база Чамшар, однак не уточнив інформацію про втрати чи руйнування. Відповідальність за напад поки ніхто не взяв.

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У неділю американські військові повідомили, що завдали ударів приблизно по 140 об'єктах, серед яких були позиції запуску ракет і безпілотників, склади боєприпасів, вузли зв'язку та інші військові цілі. Це була наймасштабніша хвиля ударів порівняно з двома попередніми операціями за останній тиждень.

У відповідь Іран атакував країни регіону, на території яких розміщені американські військові, водночас наполягаючи, що лише він має контролювати Ормузьку протоку і навіть може стягувати плату з суден за прохід через неї.

Іран заявив, що протока закрита, тоді як американські військові та президент Дональд Трамп стверджують, що судноплавство триває.

Водночас фактичний контроль Ірану над протокою дещо послабився після того, як американські військові почали супроводжувати судна альтернативним південним маршрутом уздовж узбережжя Оману. Саме цей маршрут викликав особливе невдоволення Тегерана, який неодноразово атакував судна, що ним користувалися.

Минулого тижня Дональд Трамп заявив, що тимчасова угода фактично «припинила існування». Попри це посередники, серед яких Пакистан, Катар та Єгипет, продовжують намагатися досягти остаточної мирної домовленості.

За словами одного з регіональних чиновників, який бере участь у посередництві, у неділю тривали спроби зберегти режим припинення вогню. Пакистан повідомив, що його міністр закордонних справ провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану та закликав обидві сторони до «деескалації».