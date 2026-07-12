Німецькі ультраправі закликають канцлера Мерца контактувати з Путіним

Заступник голови фракції ультраправої "Альтернативи для Німеччини" сумнівається, що Росія може загрожувати європейським країнам, передусім Німеччині.

У Німеччині ультраправі закликають канцлера Фрідріха Мерца шукати контактів з російським очільником Володимиром Путіним.

Як повідомляє Європейська правда з посиланням на Die Welt, цього хоче заступник голови фракції ультраправої "Альтернативи для Німеччини" у Бундестазі Маркус Фронмаєр. Про це він сказав у подікасті.

Політик очікує, що Мерц телефонуватиме Путіну, як це робив його попередник Олаф Шольц.

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“Останнім канцлером Німеччини, який розмовляв з паном Путіним телефоном, був пан Шольц. Я очікую, що Фрідріх Мерц, як канцлер Німеччини, також прагнутиме діалогу”, – сказав Фронмаєр.

Він також висловив сумніви щодо того, що РФ може загрожувати європейським країнам, передусім Німеччині. За словами політика, “Росія не розвине можливостей, щоб якимось чином протистояти Берліну в найближчі місяці чи роки”.

У цьому контексті він закликав Німеччину “залишатися осторонь” від російської війни проти України.

“Я хотів, щоб Німеччина залишалася осторонь цієї війни. Ми повинні спочатку подумати з точки зору Німеччини – і чи справді ми, німці, хочемо вступити в пряму конфронтацію з росіянами? Це фундаментальне питання, яке ставилося вже тоді, і я думаю, що ми мали рацію”, – заявив Фронмаєр.

Заступник глави фракції “АдН” заявив, що Росія "значно змінила" свої цілі у війні. За словами Фронмаєра, спочатку Москва хотіла "захопити всю Україну аж до Києва", а зараз “російська сторона заявляє, що хоче захопити Донбас”.

У червні Фронмаєр взяв участь у Санкт-Петербурзькому економічному форумі. Під час візиту до РФ він зустрівся з головою правління російського "Газпрому" Алексеєм Міллером та обговорив з ним можливості відновлення поставок газу з Росії.