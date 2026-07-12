WSJ: залишки ПВК "Вагнера" створили наркоімперію в Центральноафриканській Республіці і торгують трамадолом

Залишки російського угруповання "Вагнер" після загибелі Євгенія Пригожина побудували масштабну мережу торгівлі наркотичним препаратом трамадолом у Центральноафриканській Республіці (ЦАР), використовуючи її для фінансування своєї діяльності.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, близько 500 найманців контролюють золоті копальні у важкодоступних районах верхів'я річки Убангі, які щороку приносять приблизно 180 мільйонів доларів доходу. Додатковим джерелом прибутку стала контрабанда високодозованого трамадолу до сусідніх країн.

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Трамадол є опіоїдним знеболювальним препаратом, однак у великих дозах він діє як сильний стимулятор, через що його називають "кокаїном для бідних". За інформацією WSJ, його вживають шахтарі на золотих копальнях, учасники проросійських мітингів та бойовики, щоб пригнічувати страх, втому та підвищувати витривалість.

Як зазначає дослідниця аналітичного центру Global Initiative Against Transnational Organized Crime Наталія Духан, у бойових умовах препарат нерідко використовують у надмірних дозах.

"Страх зникає, а збудження наростає, коли бійці впадають у фармакологічний транс", – пояснила вона.

За інформацією WSJ, діяльність угруповання в ЦАР нині координує син Євгенія Пригожина – Павло Пригожин. Один із колишніх вагнерівців стверджує, що найманці постачають трамадол навіть бійцям президентської гвардії ЦАР та прорежимним воєнізованим формуванням.

Видання зазначає, що після смерті Пригожина Москва змогла перебрати під контроль значну частину активів ПВК, однак у Центральноафриканській Республіці зробити це не вдалося. З 2018 року "вагнерівці" настільки інтегрувалися в силові структури країни, що фактично контролюють частину економіки, контрабандних маршрутів та видобутку природних ресурсів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, трамадол дедалі частіше стає предметом зловживання та викликає залежність, подібну до морфіну. Більшість високодозованого препарату надходить до Африки з Індії через Демократичну Республіку Конго, після чого контрабандою переправляється до ЦАР та інших країн регіону.

Журналісти зазначають, що прибутки від торгівлі наркотиком дозволяють "вагнерівцям" закуповувати зброю, фінансувати свої сили та підтримувати мережу підконтрольних збройних формувань у Центральній Африці.