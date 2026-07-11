Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
ГоловнаСвіт

Санду затвердила кандидатуру Тофана на посаду прем'єра Молдови

Парламентська більшість від партії «Дія і солідарність» висунула Тофана на посаду глави уряду та пообіцяла йому повну підтримку

Санду затвердила кандидатуру Тофана на посаду прем'єра Молдови
Президентка Молдови Мая Санду
Фото: EPA/UPG

Президентка Молдови Мая Санду підписала указ про затвердження бізнесмена Васіле Тофана кандидатом на посаду прем'єр-міністра країни. 

Як пише DW, про це Санду повідомила на брифінгу в суботу, 11 липня.

За її словами, Тофан має виконати три ключові завдання: забезпечити виконання всіх умов для інтеграції Молдови до Європейського Союзу в найближчі роки, зміцнити стійкість державних інституцій і суспільства, а також відновити та перезапустити економіку країни.

Реклама

Голова парламенту Ігор Гросу підтвердив, що парламентська більшість від партії "Дія і солідарність" (PAS) висунула Тофана на посаду глави уряду та пообіцяла йому повну підтримку.

Сам Тофан заявив, що сприймає своє висунення «не як велике досягнення, а як велику відповідальність», і серед пріоритетів майбутнього уряду він назвав відновлення довіри громадян до влади, підтримку економіки, насамперед підприємств у регіонах, а також формування ефективної команди.

Кандидатуру Тофана партія PAS запропонувала 10 липня. Згідно із законодавством Молдови, після консультацій із парламентськими фракціями президент призначає кандидата на посаду прем'єр-міністра. Протягом 15 днів він має представити парламенту програму діяльності та склад уряду для отримання вотуму довіри.

44-річний Васіле Тофан є інвестором фонду Horizon Capital, який спеціалізується на інвестиціях в Україні та Молдові. Раніше він працював консультантом у Monitor Group, займався корпоративним розвитком у Philips в Амстердамі, а під час навчання за програмою MBA заснував компанію Ovia Health, яку згодом придбала Labcorp.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies