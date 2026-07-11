Президентка Молдови Мая Санду підписала указ про затвердження бізнесмена Васіле Тофана кандидатом на посаду прем'єр-міністра країни.
Як пише DW, про це Санду повідомила на брифінгу в суботу, 11 липня.
За її словами, Тофан має виконати три ключові завдання: забезпечити виконання всіх умов для інтеграції Молдови до Європейського Союзу в найближчі роки, зміцнити стійкість державних інституцій і суспільства, а також відновити та перезапустити економіку країни.
Голова парламенту Ігор Гросу підтвердив, що парламентська більшість від партії "Дія і солідарність" (PAS) висунула Тофана на посаду глави уряду та пообіцяла йому повну підтримку.
Сам Тофан заявив, що сприймає своє висунення «не як велике досягнення, а як велику відповідальність», і серед пріоритетів майбутнього уряду він назвав відновлення довіри громадян до влади, підтримку економіки, насамперед підприємств у регіонах, а також формування ефективної команди.
Кандидатуру Тофана партія PAS запропонувала 10 липня. Згідно із законодавством Молдови, після консультацій із парламентськими фракціями президент призначає кандидата на посаду прем'єр-міністра. Протягом 15 днів він має представити парламенту програму діяльності та склад уряду для отримання вотуму довіри.
44-річний Васіле Тофан є інвестором фонду Horizon Capital, який спеціалізується на інвестиціях в Україні та Молдові. Раніше він працював консультантом у Monitor Group, займався корпоративним розвитком у Philips в Амстердамі, а під час навчання за програмою MBA заснував компанію Ovia Health, яку згодом придбала Labcorp.
- 3 липня прем'єр Молдови Александру Мунтяну повідомив про свою відставку. Він сказав, що ухвалив це рішення, оскільки більше не може виконувати повноваження «відповідно до принципів та переконань».