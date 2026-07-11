Парламентська більшість від партії «Дія і солідарність» висунула Тофана на посаду глави уряду та пообіцяла йому повну підтримку

Президентка Молдови Мая Санду підписала указ про затвердження бізнесмена Васіле Тофана кандидатом на посаду прем'єр-міністра країни.

Як пише DW, про це Санду повідомила на брифінгу в суботу, 11 липня.

За її словами, Тофан має виконати три ключові завдання: забезпечити виконання всіх умов для інтеграції Молдови до Європейського Союзу в найближчі роки, зміцнити стійкість державних інституцій і суспільства, а також відновити та перезапустити економіку країни.

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Голова парламенту Ігор Гросу підтвердив, що парламентська більшість від партії "Дія і солідарність" (PAS) висунула Тофана на посаду глави уряду та пообіцяла йому повну підтримку.

Сам Тофан заявив, що сприймає своє висунення «не як велике досягнення, а як велику відповідальність», і серед пріоритетів майбутнього уряду він назвав відновлення довіри громадян до влади, підтримку економіки, насамперед підприємств у регіонах, а також формування ефективної команди.

Кандидатуру Тофана партія PAS запропонувала 10 липня. Згідно із законодавством Молдови, після консультацій із парламентськими фракціями президент призначає кандидата на посаду прем'єр-міністра. Протягом 15 днів він має представити парламенту програму діяльності та склад уряду для отримання вотуму довіри.

44-річний Васіле Тофан є інвестором фонду Horizon Capital, який спеціалізується на інвестиціях в Україні та Молдові. Раніше він працював консультантом у Monitor Group, займався корпоративним розвитком у Philips в Амстердамі, а під час навчання за програмою MBA заснував компанію Ovia Health, яку згодом придбала Labcorp.