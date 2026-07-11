У Іспанії через лісові пожежі зниклими вважаються 23 людини

На півдні Іспанії через лісову пожежу щонайменше 12 людей загинули, намагаючись урятуватися від вогню автомобілями або пішки. Ще вісім осіб отримали поранення, а 23 вважаються зниклими безвісти.

Як пише АР, про це повідомив голова автономної спільноти Андалусія Хуан Мануель Морено.

Пожежа, яка стала однією з найсмертоносніших в історії Іспанії, спалахнула пізно ввечері в четвер у посушливій місцевості поблизу гірського масиву Сьєрра-де-лос-Філабрес в провінції Альмерія.

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За словами керівника служби надзвичайних ситуацій Андалусії Антоніо Санса, більшість загиблих проігнорували рекомендацію залишатися в укриттях. Дехто намагався врятуватися через пересохле русло річки, яке, за його словами, «перетворилося на смертельну пастку».

За словами Санса, більшість загиблих, ймовірно, були іноземцями. За попередніми даними, четверо загиблих, імовірно, були громадянами Великої Британії, про це свідчить праве розташування керма в повністю згорілому автомобілі, характерне для британських машин. Влада також повідомила, що серед жертв можуть бути громадяни інших країн, а кількість загиблих може зрости.

Семеро людей загинули вже після того, як покинули свої автомобілі й намагалися втекти пішки.

Фото: EPA/UPG Наслідки пожежі у Іспанії

Станом на п'ятницю вдень пожежа продовжувала вирувати. З нею боролися 150 пожежників та 220 військовослужбовців підрозділу військових надзвичайних ситуацій Іспанії. Вогонь уже знищив понад 3 200 гектарів лісів і сільськогосподарських угідь.

Локалізувати пожежу надзвичайно складно через крутий рельєф і пересохлу рослинність.

Останніми роками Іспанія регулярно переживає сильні хвилі спеки, коли температура часто перевищує 40°C. Висока температура, сильний вітер і тривала відсутність дощів сприяють тому, що навіть невеликі займання швидко перетворюються на масштабні пожежі. У червні цього року країна пережила кілька рекордно спекотних днів. За офіційними оцінками, понад тисяча людей померли через аномальну спеку.

За даними європейської служби Copernicus, Європа є континентом, який нагрівається найшвидше у світі: з 1980-х років температура тут зростає приблизно вдвічі швидше, ніж у середньому на планеті. Західна Європа нині переживає вже третю хвилю спеки за останні шість тижнів.

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Також і Франція зараз переживає пік третьої хвилі спеки цього літа. У західних і центральних регіонах температура сягає 40°C, а в Парижі – близько 37°C. Французька влада також попереджає про надзвичайно високий ризик лісових пожеж. Цього тижня великі займання на півдні країни вже знищили тисячі гектарів лісів, спричинили перебої в проведенні велогонки «Тур де Франс» та значно ускладнили роботу пожежних служб.

Найбільша пожежа в Східних Піренеях, поблизу кордону з Іспанією, до п'ятниці стала менш інтенсивною, однак уже випалила близько 5 000 гектарів території та змусила тимчасово евакуювати понад 10 тисяч людей. Минулого місяця Франція пережила найспекотніший червень за всю історію спостережень, а смертність у найспекотніший тиждень зросла майже на третину.

Лісові пожежі давно стали серйозною проблемою для Іспанії. За даними Європейської інформаційної системи лісових пожеж (EFFIS), торік у країні вигоріло понад 393 тисячі гектарів території. Це площа, майже вдвічі більша за Лондон. Тоді загинули чотири людини.

Найсмертоносніша пожежа в історії Іспанії сталася у 1979 році в місті Льорет-де-Мар, коли загинула 21 людина.

У сусідній Португалії в 2017 році пожежа біля міста Педрогау-Гранде забрала життя 66 людей. Тоді 47 жертв загинули на одній дорозі, намагаючись урятуватися від вогню в автомобілях.