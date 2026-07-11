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Європа розглядає можливість стягнення навігаційних зборів у Ормузькій протоці

Плани передбачають, що такі платежі не повинні бути обов'язковими.

Європа розглядає можливість стягнення навігаційних зборів у Ормузькій протоці
Судна в Ормузькій протоці
Фото: EPA/UPG

Європейські країни розглядають можливість запровадження добровільних навігаційних зборів в Ормузькій протоці за аналогією з Малаккською протокою. Ідея полягає в оплаті навігаційних послуг, а не в обов'язковому миті за прохід суден, і потребує підтримки Міжнародної морської організації (IMO) – спеціалізованої установи ООН, що регулює міжнародне судноплавство.

Про це пише The Guardian

США вимагають, щоб Іран офіційно підтвердив, що Ормузька протока відкрита для міжнародного судноплавства, а кораблі більше не зазнаватимуть нападів. Вашингтон пов'язує нинішні проблеми з виконанням домовленостей із внутрішніми суперечностями в іранському керівництві.

Оман, який контролює більшу частину судноплавної акваторії протоки, виступає проти обов'язкових зборів і пропонує модель добровільного фінансування навігаційних послуг. Водночас частина іранського керівництва, зокрема представники Корпусу вартових ісламської революції, займає жорсткішу позицію щодо контролю над протокою.

На засіданні IMO європейські та арабські країни намагалися ухвалити резолюцію із засудженням Ірану за атаки на судна, однак Росія та Китай її не підтримали.

Дипломати вважають, що нинішнє загострення пов'язане як із суперечками щодо контролю над Ормузькою протокою після припинення вогню, так і з переговорами про довгострокову модель управління одним із найважливіших морських торговельних маршрутів світу.

  • Рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку 9 липня майже повністю зупинився. Ризики для судноплавства зросли після поновлення авіаударів США по Ірану, що спровокувало відповідні заходи з боку Тегерана в Перській затоці.
  • Тим часом Сполучені Штати вимагають від Ірану упродовж суботи, 11 липня, припинити атаки на цивільні судна в Ормузькій протоці, якщо Тегеран сподівається продовжити переговорний процес зі США.
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