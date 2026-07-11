Трамп дав Ірану один день на припинення атак в Ормузькій протоці

За інформацією видання Axios, Сполучені Штати в особі Дональда Трампа вимагають від Ірану упродовж суботи, 11 липня, припинити атаки на цивільні судна в Ормузькій протоці, якщо Тегеран сподівається продовжити переговорний процес зі США.

Ультиматум стався на тлі фактичного скасування дії меморандуму про взаєморозуміння, який передбачав рух до повноцінної мирної угоди упродовж 60 днів. У Вашингтоні не розуміють, як Іран може дотримуватися домовленостей щодо ядерної зброї, якщо не здатен навіть виконати прості умови меморандуму.

Водночас переговорники від Тегерану визнають, що обтріли на початку тижня були помилкою і нібито прагнуть продовження діалогу. Натомість офіційно іранська влада заперечує, що є більш зацікавленою у перемовинах, ніж американці.

У суботу має відбутися зустріч голів МЗС Ірану та Оману. США очікують, що після неї Тегеран пообіцяє припинити воєнні дії в Ормузі - інакше погрожує "великими наслідками".